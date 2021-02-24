Анкара, , 10:50 — REGNUM Программу сотрудничества на 2021−2022 годы подписали министры иностранных дел Туркмении и Турции Рашид Мередов и Мевлют Чавушоглу, сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

23 февраля Мередов посетил Анкару с рабочим визитом. Глава внешнеполитического ведомства встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также принял участие в межмидовских консультациях.

В этот же день, 23 февраля, в Анкаре прошла трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркмении. Стороны обсудили сотрудничество в топливно-энергетической, торгово-экономической и транспортной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министры иностранных дел Туркмении и Азербайджана Рашид Мередов и Джейхун Байрамов подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

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