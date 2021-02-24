Иркутск, , 10:42 — REGNUM В Иркутскую область поступило 17 500 доз вакцины «Спутник V». Как сообщает сегодня, 24 февраля, пресс-служба областного правительства, препарат поступил в регион двумя партиями — 21 и 23 февраля.

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Часть вакцины уже развезли по прививочным пунктам Иркутска и близлежащих районов, остальную готовят к отгрузке в дальние территории региона.

«Сегодня основная группа вакцинируемых — жители региона в возрасте более 60 лет. Их мы привили почти 11 тысяч. Старшее поколение активно участвует в формировании коллективного иммунитета», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1859 человек, причём 32 из них погибли только за праздничные дни (21−23 февраля).

Всего в Приангарье поступило порядка 65 тысяч доз вакцины. На утро 24 февраля в Иркутской области против коронавируса привито более 40 тысяч человек, в том числе двумя компонентами — более 11 тысяч человек.

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