Севастополь, 24 февраля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Мероприятия к седьмой годовщине начала Русской весны, а также Дню защитника Отечества прошли в Севастополе 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, 2014 г

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Венки и цветы к Вечному огню у Мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941−1942 гг. в память о героях, защищавших Родину, возложили губернатор города Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

На площади Нахимова открылась выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий». Севастопольцы и гости города смогли увидеть свидетельства событий «Русской весны» за период с ноября 2013 года по март 2014 года включительно. На выставке были представлены в том числе и тексты, размещенные на плакатах, которые держали в руках люди в феврале — марте судьбоносного 2014 года.

Также 23 февраля на 35-й береговой батарее открыт обновлённый Пантеон Памяти и состоялась встреча организаторов и участников митинга Народной воли.