Москва, , 09:56 — REGNUM Готовы согласиться на снижение зарплаты ради работы рядом с домом (менее получаса на транспорте или пешком) 48% жителей России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Данная категория граждан готова снизить размер зарплаты на 9%. Больше желающих это сделать среди людей старше 45 лет (55%) и среди работников с доходом от 80 тыс. руб. (52%).

Не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому 37% опрошенных. Такое мнение более распространенно среди мужчин, чем среди женщин — 38% против 35% и граждан 35 — 44 лет (41%).

Опрошены 12−18 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 443 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (83%) недовольны своей заработной платой.

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