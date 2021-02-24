Москва, 24 февраля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Продления соглашения между правительством РФ и отраслевыми представителями относительно регулирования цен на подсолнечное масло не ожидается. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подсолнечное масло

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"Продления подписанных соглашений не планируется», — сказал Мальцев.

По его словам, Масложировой союз отрабатывает механизмы саморегулирования отрасли, чтобы по итогам действия договоров и до окончания нынешнего сезона гарантировать минимум в изменениях цен на подсолнечное масло.

Мальцев подчеркнул, что все производители кропотливо исполняют все прописанные в соглашении пункты, и «ни о каком дефиците речи быть не может»: «Внутреннее потребление бутилированного подсолнечного масла составляет одну пятую часть от общего объема производства масла».

Специалист заверил, что отрасль уже давно вышла на самообеспеченность данным товаром.

Мальцев также отметил, что в грядущем сезоне ожидается хороший урожай подсолнечника, и дефицита подсолнечного масла возникнуть не должно.