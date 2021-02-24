Новоорск, Оренбургская область, 24 февраля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Новоорском районе Оренбургской области двое сотрудником полиции получили обморожение, оказывая помощь автовладельцам на заснеженных трассах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Полицейские — герои

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Днем 23 февраля экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Анатолия Корецкого и лейтенанта полиции Дарбека Шукумова выехал к месту ДТП, которое произошло возле села Тасбулак. В связи с погодными условиями на проезжей части видимость была плохая и более 30 автомобилей стали заложниками снежной бури. Температура доходила до — 34 градусов по Цельсию, а порывы ветра — до 10 метров в секунду. Снегоуборочная техника не могла работать из-за большого скопления машин.

Чтобы не допустить столкновений, лейтенант полиции Шукумов Дарбек сопровождал транспортные средства. Он бежал впереди автомобиля и указывал водителям дорогу. Анатолий Корецкий и второй экипаж ДПС формировали автомобили в колонны по пять машин, помогая водителям транспортных средств поочередно разъезжаться в стороны по ходу движения в поселок Новоорск и поселок Адамовка. Дорогу расчистили через несколько часов.

Полицейские получили легкое обморожение. Им потребовалась медпомощь. В настоящее время жизни и здоровью автоинспекторов ничего не угрожает.

Стоит отметить, соцсети облетело видео, на котором запечатлен бегущий впереди автомобиля полицейский, указывающий водителю путь. Пользователи назвали стажа порядка героем дня.