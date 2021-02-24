Токио, , 09:15 — REGNUM Правительство Японии одобрило соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает 24 февраля агентство Kyodo.

Японский кабинет министров во главе с председателем правительства Ёсихидэ Сугой 23 февраля одобрил законопроект о ратификации соглашения. Министр торговли Японии Хироши Кадзияма заявил, что экономическое партнёрство, охватывающее треть мировой торговли и населения, станет «основой торговли в Азии».

Теперь документ направят в парламент для ратификации. Ожидается, что это произойдёт в ходе нынешней сессии. Соглашение начнёт действовать после того, как его ратифицируют парламенты более половины стран-участников.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании ВРЭП подписали 15 ноября 2020 года в Ханое (Вьетнам) 15 государств, в том числе все десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В подписании участвовали также Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

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