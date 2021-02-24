Челябинск, , 08:21 — REGNUM В четырёх районах Челябинской области действует режим ЧС, вызванный непогодой. С вечера 23 февраля его ввели в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба губернатора.

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Кроме того, по данным МЧС, на такие меры пошли также руководители Кизильского, Нагайбакского и Варненского районов. Сотрудники МЧС и ГИБДД несут дежурство и помогают людям, в том числе оказавшимся на занесённых снегом трассах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего только сотрудники ГИБДД вызволили из снежного плена уже более 400 транспортных средств. А МЧС отчиталось об оказании помощи более 760 людям. Сотни граждан были размещены в пунктах временного размещения и обогрева, которые открыты в каждом муниципалитете.

Напомним, с 23 февраля в Челябинской области отмечаются морозы и ураганный ветер. Десятки тысяч людей остались без электричества. В школах отменены занятия, а на дорогах ограничено движение транспорта.

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