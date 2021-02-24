Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM Протестующие против новых законов о сельском хозяйстве индийские фермеры в случае невыполнения их требований угрожают взять в осаду парламент Индии. Об этом 24 февраля сообщает журнала Outlook.

Представитель организации «Союз индийских крестьян» Ракеш Тикаит призвал на съезде крестьян и фермеров в Раджастхане быть готовыми к взятию в осаду парламента в Нью-Дели. По словам Тикаита, призыв к «маршу на столицу» может прозвучать в любое время. Несмотря на то, что в Индии наступило время посева, фермеры не собираются отказываться от протестных акций и готовы ехать на тракторах к зданию парламента.

Тикаит уточнил, что в столицу Индии по первому сигналу выедут 400 тысяч тракторов, которые, по его словам «вспашут парки в Дели и высадят там урожай». Дата осады парламента будет определена в ближайшее время.

Напомним, протесты фермеров продолжаются в Индии с ноября прошлого года, после принятия новых законов о сельском хозяйстве. Фермеры полагают, что принятые законы дают большую власть перекупщикам и в итоге приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию. Акции протеста часто перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, переговоры фермеров с федеральными властями до сих пор не дали никаких результатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного фермера и о 300 пострадавших полицейских в ходе протестов фермеров в Нью-Дели.

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