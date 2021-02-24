Пекин, , 06:58 — REGNUM Продажи пикапов в Китае стремительно выросли в январе, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 47 тыс. единиц пикапов было продано в Китае за прошедший месяц, что на 70% больше, чем за аналогичны период 2020 года, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

Пикапы удобны нет, что совмещают в себе функции пассажирского и коммерческого автомобиля одновременно. В Китае за последние годы такой вид транспорта стремительно набирает популярность.

За 2020 год продажи пикапов в Китае выросли на 9% относительно 2019 года, если верить официальным статистическим данным.