Пекин, 24 февраля 2021, 06:58 — REGNUM Продажи пикапов в Китае стремительно выросли в январе, сообщает агентство Синьхуа.
В общей сложности 47 тыс. единиц пикапов было продано в Китае за прошедший месяц, что на 70% больше, чем за аналогичны период 2020 года, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.
Пикапы удобны нет, что совмещают в себе функции пассажирского и коммерческого автомобиля одновременно. В Китае за последние годы такой вид транспорта стремительно набирает популярность.
За 2020 год продажи пикапов в Китае выросли на 9% относительно 2019 года, если верить официальным статистическим данным.