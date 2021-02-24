Красноярск, 24 февраля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края 2 марта 2021 года планирует рассмотреть иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры к компании «Норникель». У ответчика по этому делу истребуют как «из чужого незаконного владения» в пользу Российской Федерации государственное имущество — почти 30 речных, морских причалов и причалов для специальных грузов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Норникель

Исковое заявление в суд поступило еще в конце декабря 2020 года. Западно-Сибирская транспортная прокуратура настаивает на истребовании «из незаконного владения публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в пользу Российской Федерации» многочисленного государственного имущества — почти 30 речных, морских причалов и причалов специальных грузов и обязании ответчика передать эти активы Росимуществу.

В январе 2021 года по делу были приняты обеспечительные меры в виде «наложения ареста без запрещения права пользования», а также запрета управлению Росреестра по Красноярскому краю «совершать любые регистрационные действия».

Третьими лицами в споре участвуют управление Росреестра, АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина» и управление Росимущества.

Напомним, ранее «дочерняя» компания из дивизиона «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» проиграла Росприроднадзору суд за ущерб от масштабной аварии в Норильске. Фирма должна будет выплатить 146,2 млрд рублей.