Хьюстон, США, , 03:17 — REGNUM Четыре члена совета директоров компании ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая является крупнейшим оператором энергосети в американском штате Техас, подали в отставку на фоне глобальных перебоев в энергоснабжении во время аномальных морозов. Уведомление об этом 23 февраля компания направила регулирующим органам.

Уточняется, что с 124 февраля оставят свои посты председатель совета директоров компании Салли Толберг, её заместитель Питер Крэмтон и два члена совета — Терри Балджер и Реймонд Хеппер. Кроме того, отменено назначение в совет директоров Крейга Айви.

Напомним, из-за аномальных холодов и снегопадов в системе энергоснабжения Техаса произошли глобальные сбои, из-за которых без электроэнергии в течение шести суток оставались более четырёх миллионов человек. Из-за отсутствия обогрева в домах лопались трубы водоснабжения, множество людей, чтобы согреться, были вынуждены ночевать в автомобилях. Кроме того, в несколько десятков раз возросла цена за электроэнергию. Руководство компании ERCOT в связи с произошедшим подвергли резкой критике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении энергоснабжения в пострадавшем от морозов и снегопадов Техасе.

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