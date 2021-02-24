Пекин, , 03:15 — REGNUM Бывший статусный законодатель из провинции Шаньдун на востоке Китая попал под следствие в связи с подозрением в серьёзных нарушениях закона, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Против бывшего замдиректора Постоянного комитета Шаньдунского собрания народных представителей Чжан Синьци начато расследование Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.

Подробности расследования не сообщатся. Как правило, это означает серьезные нарушения антикоррупционного законодательства, а также партийных норм и правил КПК.