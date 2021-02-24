Пекин, , 03:05 — REGNUM Китайская национальная нефтяная шельфовая корпорация CNOOC сообщила об обнаружении месторождения газа на шельфе Бохайского залива, сообщает агентство Синьхуа.

Ориентировочный запас месторождения, известного как Bozhong 13−2, составляет 100 млн тонн нефтяного эквивалентам. Средняя глубина залегания месторождения составляет 23,2 метра. Оно расположено в 140 км от города Тяньцзиня в Бохайском заливе.

Разведочная скважина месторождения, пробуренная на глубину 5223 метра, столкнулась с нефтегазоносными зонами толщиной 346 метров.

По оценке компании, среднесуточная добыча нефти и газа на скважине составит 300 тонн и 150 тыс. кубометров соответственно.

CNOOC заявила, что открытие месторождения Bozhong 13−2 является крупным прорывом в разведочных работах в районе Бохайского моря и значительно расширяет возможности разведки.