Пекин, , 02:40 — REGNUM В обще сложности 1421 беглец, включая 28 из списка Интерпола с уведомлением с красным углом, было возвращено в Китай в рамках антикоррупционной кампании 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Кроме того, 2,95 млрд юаней (около $457 млн) незаконных накоплений было возвращено в Китай во время операции, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Запущенная в марте 2020 года операция под названием «Небесная сеть-2020» была направлена на поимку подозреваемых в совершении должностных преступлений среди тех, кто сбежал за рубеж, а также на возврат украденного на родину.