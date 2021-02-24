Гуйян, Китай, , 02:26 — REGNUM Бывший политический советник провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая попал под следствие, сообщает агентство Синьхуа.

Против бывшего председателя Народного политического консультативного совета провинции Гуйчжоу Ван Фуюя инициировано расследование Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.

Детали дела Вана пока не сообщаются, однако, из практики следует, что чиновник обвиняется в нарушении партийных норм и правил КПК, а также антикоррупционного законодательства страны.