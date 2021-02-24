Пекин, , 02:05 — REGNUM Комедия о путешествиях во времени «Привет, мама» побила в китайском прокате показатели супергеройского экшна «Мстители: Финал», сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Суммарные продажи билетов на комедию достигли 4,27 млрд юаней ($661 млн) по данным на вечер 23 февраля или на двенадцатый день проката, превзойдя показатели «Мстителей: Финал» в 4,25 млрд юаней.

Таким образом, картина взобралась на один уровень с самыми прибыльными фильмами Китая за всю историю, сообщили в Китайской сети киноданных.

Первые три места в чарте до сих пор удерживают «Война волков-2» и анимационное фэнтэзи «Нэчжа», а также научно-фантастический фильм «Блуждающая Земля». Все три фильма — китайского производства. Они собрали 5,69 млрд юаней, 5,03 млрд юаней и 4,68 млрд юаней в домашнем прокате соответственно.