Париж, , 01:39 — REGNUM Двое подростков скончались, ещё двое пострадали в результате столкновения двух враждующих группировок в пригороде Парижа. Об этом 23 февраля сообщает телеканал BFMTV.

Трагедия произошла в департаменте Эсон, в коммуне Сен-Шерон скончалась 14-летняя девочка, получившая ножевое ранение при столкновении уличных банд. Меньше чем через сутки в соседней коммуне Буси-Сен-Антуан в результате стычки двух враждующих группировок скончался от полученных травм 14-летний подросток, а ещё двое подростков 13 и 16 лет были госпитализированы с ранениями.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен распорядился прислать 100 силовиков в качестве подкрепления в департамент Эсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации во Франции преступной группировки, специализировавшейся на устроении фиктивных браков.

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