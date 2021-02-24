Пуатье, , 00:52 — REGNUM Министр высшего образования Франции Фредерик Видаль пообещала со следующего учебного года бесплатно распространять в вузах предметы женской гигиены. Об этом 23 февраля сообщает Le Monde.

Предложение о бесплатном распространении предметов женской гигиены было сделано во время визита министра образования Фредерик Видаль в Пуатье. К началу следующего учебного года государство собирается поставить в университетские общежития 1500 автоматов с женскими гигиеническими принадлежностями.

Инициатива была немедленно одобрена студенческими ассоциациями. «Это изменение облегчит жизнь и финансовое бремя студентов», — отметила вице-президент студенческой ассоциации FAGE.

Согласно результатам исследования FAGE, проведенного среди 6 518 студенток, «33% респондентов считают, что им нужна финансовая помощь» для покупки гигиенических принадлежностей.

В других странах Европы только в Шотландии есть бесплатное распространение средств гигиены в школах и университетах. Во Франции некоторые университеты по собственной инициативе стали бесплатно распространять гигиенические средства с начала 2019 года.