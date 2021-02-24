Москва, , 00:00 — REGNUM Решение руководства США ввести санкции против способного достроить «Северный поток — 2» судна «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус» вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Ну, конечно, для США это плохая сделка. Товары Европы будут по цене более конкурентоспособны, в сравнении с теми же товарами из США, а про простых потребителей Европы в Соединённых Штатах вообще не думают. Платить в два раза больше за отопление, чем сейчас, для большей части населения Европы это просто удар в сердце», — поделился своим мнением Валерий П.

Многие пользователи уверены, что попытки США остановить проект «Северный поток — 2» связаны исключительно с интересами Вашингтона и не учитывают мнение ЕС.

«США монотонно бубнят о плохой сделке, умалчивая о том, что эта сделка плохая только для них, а не для Европы», — написал Александр Г.

Некоторые комментаторы уверены, что в Соединённых Штатах перестали находить разумные причины для того, чтобы убедить Европейский союз отказаться от взаимодействия с Российской Федерацией.

«Нужно, чтобы зависимость ЕС была только от США? Интересно, а сейчас российский газ разве не разделяет ЕС?», — задаётся вопросом Евген М.

Нашлись и те, кто считает показательным стремление Вашингтона во что бы то не стало оставить «Северный поток — 2». Они уверены, России необходимо стоять в этом вопросе до конца.

«Если США, сделка не нравится, значит, она действительно хорошая! Надо продолжать строить!», — считает Kirill T.

Напомним, 22 февраля руководство США приняло решение ввести санкции против способного достроить «Северный поток — 2» судна «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус».