Техас, , 07:40 — REGNUM Правительство США внезапно отменило запланированный прем беженцев на границе с Мексикой в Техасе. Из-за этого разрушились надежды тысяч мексиканцев, которые долгое время пытались получить разрешение на въезд в США, сообщает 23 февраля Al Jazeera

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что «в связи с погодными условиями», пока нету возможности точно сказать, будет ли прием беженцев возобновлен в ближайшее время.

Как ранее писало ИА REGNUM, США открыли границы для приема беженцев из Мексики 19 февраля. Таким образом президент США Джо Байдена начал послабление эмиграционной политики экс-президента Дональда Трампа.

Напомним, аномально холодная погода и снежные бури накрыли целый ряд регионов США, наиболее сильно пострадали жители Техаса.