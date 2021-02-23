Вашингтон, 23 февраля, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35. Об этом 23 февраля сообщается на сайте Госдепа.

Минобороны России Истребитель Су-35

«Блинкен выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Египет подписали этот контракт 19 марта 2018 года. Соглашение подразумевает поставку ВВС Египта не менее 24 истребителей Су-35. Полностью контракт должен быть исполнен в 2023 году. В 2019 году Вашингтон отреагировал на сообщения СМИ об этой сделке угрозами ввести против Каира санкции.

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