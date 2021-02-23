Агридженто, Италия, , 21:50 — REGNUM Группа нелегальных мигрантов пыталась самовольно покинуть «карантинный» корабль, стоящий в порту сицилийского Агридженто, передают местные СМИ во вторник, 23 февраля.

Попытка бегства была пресечена правоохранителями. По сообщениям СМИ, многие из неудавшихся беглецов заявляли, что не хотят оставаться в Италию и что их цель — добраться до Германии или Франции.

На «карантинных» кораблях мигранты, спасенные с лодок или переданные перевозчиками мигрантов из неправительственных организаций, должны проводить две недели для предотвращения распространения коронавируса в Италии.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры отмечали, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В 2020—2021 году ситуация осложнилась тем, что сотни прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство новыми высадками и новыми побегами мигрантов из центров по их приему.