Бари, Италия, , 21:44 — REGNUM Трибунал итальянского региона Пулья (Бари) во вторник, 23 февраля, приостановил распоряжение администрации провинции о полном переводе всех образовательных учреждений региона на дистанционное обучение.

Дело рассматривалось на основании жалобы группы родителей и экспертов. Администрация региона предполагала перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение сроком до 5 марта.

Дело будет повторно (коллегиально) рассмотрено трибуналом 17 марта 2021 года.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.