Баку, , 20:50 — REGNUM Установление долгосрочного мира в Нагорном Карабахе будет зависеть от правильной оценки ситуации, сложившейся после завершения военных действий в этом регионе. Об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии.

«Считаю, что использование возможностей для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе во многом будет зависеть от правильной оценки этих реалий странами региона, крупными государствами», — сказал он во время видеоразговора с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви.

Алиев добавил, что Азербайджан «сегодня действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и построить будущее для региона».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе разгорелись крупномасштабные боевые действия, в ходе которых погибли несколько тыс. человек с обеих сторон.

Бои продолжались до 10 ноября 2020 года, когда по согласованию с Россией Баку и Ереван объявили о перемирии и размещение в регионе российского миротворческого контингента.

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