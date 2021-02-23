Ростов-на-Дону, , 20:27 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ростов» расторгло контракт с полузащитником Романом Еременко — по обоюдному согласию. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Еременко возвращается на родину в Финляндию.

«После нашей встречи … принято решение пойти навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Роман уходит из клуба по семейным обстоятельствам», — отметил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Он также подчеркнул, что Еременко является «одним из игроков, внесших вклад в становление и развитие клуба», и для него «двери клуба будут всегда открыты».

Контракт с футболистом был подписан в январе 2019 г., а истекало соглашение летом 2023 г.