Лондон, , 20:11 — REGNUM Решение Тегерана прекратить выполнять дополнительный протокол в рамках СВПД по иранской ядерной программе является ещё одним нарушением со стороны властей Ирана взятых на себя обязательств. Об этом говорится в «совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии.

«Шаги, предпринятые Ираном, являются еще одним нарушением взятых на себя обязательств, которое значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору за соблюдением гарантий», — говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Британии.

Напомним, Иран принял «Корректирующие меры», закрепленные статьями 26 и 36 иранской ядерной сделки, поэтапно сократив свои обязательства по СВПД в мае 2019 года. Кроме того, власти страны объявили об отмене корректирующих мер, как только другие стороны выполнят свои обязательства по СВПД.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что правительство обязано исполнить закон, одобренный меджлисом (парламентом), приостанавливающий добровольное выполнение Дополнительного протокола МАГАТЭ.