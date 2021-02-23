Москва, , 19:37 — REGNUM «Спартак» (Москва) нанес разгромное поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве завершилась 6:1 в пользу хозяев. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей дубли оформили Сергей Широков и Йори Лехтеря, также забили Мартин Бакош, Артем Федоров. У гостей — Игорь Руденков.

Теперь «Спартак» (62 очка) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Сочи» (37) — на 10-м.