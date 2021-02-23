Берлин, , 19:30 — REGNUM Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (Россия) получил подарок от нападающего футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Эрлинга Холанда.

«Спасибо большое, зверь!» — написал 32-летний Нурмагомедов в Instagram.

Ранее он рассказал, что больше не заинтересован в проведении поединка с экс-чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером (Канада).

«Назовите мне любое имя бойца UFC, меня никто не заинтригует, но если услышу имя Сен-Пьера, мне сразу захочется 10 км пробежать. Все бывшие чемпионы, всех прошёл, никто не мотивирует. А вот Сен-Пьер мотивирует…, — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова. — … Нам он нравится, он правильный представитель смешанных единоборств. Так что пусть будет он, и пусть буду я».

Напомним, что российский боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 г. после победы над Джастином Гэтжи (США).