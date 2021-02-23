Москва, , 18:54 — REGNUM Памятные мероприятия, посвященные 23 февраля — Дню защитника Отечества, провели активисты региональных отделений «Поискового движение России». В регионах прошли торжественные возложения цветов к мемориалам защитников Отечества и памятным местам, церемонии захоронения и передачи останков павших солдат.

В Тюменской области состоялась церемония захоронения останков красноармейца Михаила Ивановича Балина на Мемориальном комплексе тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проводить героя в последний путь собрались родственники, представители Администрации города Тобольска, военного комиссариата Тобольска и Тобольского района, а также поисковики «Областного Поискового Центра им. Артура Ольховского». Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом «Поколение».

При эксгумации останков был найден солдатский медальон с заполненным бланком. После проведения экспертизы в лаборатории «Солдатский медальон» удалось установить имя солдата. Усилиями поисковиков и представителей Администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четверо детей. В настоящее время в разных городах проживают четыре внука и две внучки. На малую родину останки красноармейца Михаила Балина доставлены в рамках всероссийского проекта «Дорога домой», организованного Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа.

В Рязани состоялась передача именной записки родственникам бойца Николая Григорьевича Абакумова, 1912 года рождения, найденного в Кировском районе Ленинградской области поисковым отрядом «Булат» из Челябинской области.

В Санкт-Петербурге простились с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Константином Михайловичем Андреевым, погибшем в воздушном бою в районе города Тарту, Эстонская Республика. Во время церемонии прощания с Героем в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоится передача останков летчика постоянному представителю Кабардино-Балкарской Республики в Санкт-Петербурге для дальнейшего захоронения на малой родине.

В Йошкар-Оле поисковики приняли участие в возложении цветов к Вечному огню в Центральном парке города. После возложения состоялась встреча в рамка цикла лекций «Оружие Победы». Первая лекция посвящена винтовке Мосина.

«День защитника Отечества — особенный праздник тех людей, которые защитили свою Родину. Они защитили ее 75 лет назад, они продолжают защищать ее сейчас. Сегодня день, когда мы все благодарим и говорим: будьте подольше с нами, будьте здоровы, берегите нашу Родину, дорогие защитники!», — поздравила с Днём защитника Отечества Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За семь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 170 000 советских солдат и офицеров, установлены более 9 500 имен и судеб защитников Отечества.