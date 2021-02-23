Москва, , 19:14 — REGNUM Реакцию Министерства иностранных дел России на решение Евросоюза ввести новые санкции против РФ обсудили в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Ухты! Они нам санкции, а мы им газ, нефть, а они санкции. Туда пшеница, обратно санкции. Финам лес, а они учат нас, как нам жить. Вот и Украина воду перекрыла, а в Белоруссии заправляют украинские танки и т.д.», — пишет Миша К.

Многие пользователи уверены, что новые санкции приведут лишь к ухудшению отношений между Россией и Евросоюзом, но на жизнь граждан России это не окажет никакого влияния.

«Невозможность выезда этих уважаемых лиц и возможность ареста их денег в европейских банках, при их наличии, так разозлил всех граждан России, что они готовы в знак солидарности отказаться от всего европейского. Объявить бойкот!», — шутит Гизо П.

Некоторые комментаторы уверены, что в Европейском союзе достаточно политиков, желающих дружить с Россией, но они пребывают в страхе из-за давления со стороны Соединённых Штатов Америки.

«ЕС и рад бы дружить, да заокеанские боссы потом им устроят по первое число», — считает Аскар Г.

Нашлись и те, кто призвали руководство страны перестать пытаться вступить в диалог с представителями ЕС и вести с Брюсселем исключительно экономические отношения.

«Надо не обращать внимание. Они всё равно будут подпевать США. А без нашего газа никуда. Пусть думают. Надо развернуть трубу и газифицировать всю Россию», — поделилась своим мнением Tatiana T.

Напомним, 22 февраля на сайте Министерства иностранных Дел России появился комментарий в ответ на решение Евросоюза ввести новые санкции против РФ, согласно которому в ЕС вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры.