Калуга, 23 февраля, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 122 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 февраля. Днём ранее, 22 февраля, в регионе было зарегистрировано 119 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 231 человека, 2079 человек находятся на лечении, 26 тыс. 901 человек выздоровел, 251 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (393), в Обнинске (190), Боровском (129) и Малоярославецком (115) районах.