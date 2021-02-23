Вашингтон, 23 февраля 2021, 16:51 — REGNUM Боец смешанных единоборств 43-летний Алексей Олейник (Россия) отсутствует в обновленной версии рейтинга лучших атлетов UFC. Об этом 23 февраля сообщается на сайте организации.
21 февраля российский боец техническим нокаутом проиграл Крису Дакасу (США), потерпев 2 поражение подряд. В результате представитель США попал на 10 место в рейтинге тяжелого дивизиона, а Олейник — вне списка.
Другой российский тяжеловес Сергей Павлович поднялся на 13 место, опередив Благоя Иванова (Болгария).
А Яна Куницкая (РФ) после победы над Кетлин Виейрой (Бразилия) поднялась на 2 места, заняв V позицию в легчайшем дивизионе.
Лидером мужского рейтинга вне зависимости от весовой категории является чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (РФ). В женском — бразильянка Аманда Нуньес, владеющая поясами в легчайшей и полулегкой категориях.