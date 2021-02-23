Оттава, , 17:09 — REGNUM Нижняя палата канадского парламента— палата общин — официально назвала геноцидом действия Китая по отношению к уйгурам, казахам и другим туркоязычным народам, пишет 23 февраля CBC.

Уйгуры Gusjer

Канадские депутаты также призвали запретить проведение зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, если геноцид не будет остановлен. По этому поводу уже провели голосование.

Отметим, что премьер-министр Джастин Трюдо и большая часть членов его кабинета воздержались от голосования. На голосование пришёл только министр иностранных дел Канады, который заявил, что воздерживается от лица всего правительства.

Как ранее писало ИА REGNUM, геноцидом назвал американский госсекретарь Майк Помпео политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, большинство из которых — уйгуры, в опубликованном 19 января заявлении.

Он уточнил, что китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 г., а возможн, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. По его мнению, Пекин осуществляет геноцид в отношении уйгуров.