Мадрид, , 16:33 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» (Испания) заинтересована в приобретении иранского нападающего «Зенита» (Санкт-Петербург) Сердара Азмуна. Об этом 23 февраля сообщает El Gol Digital.

Спортсмен стал главной целью испанского клуба, «Севилья» готова потратить на трансфер форварда 20 млн евро. Отмечается, что спортивный директор клуба Рамон Вердехо уже общался с агентом игрока, который согласился продолжить карьеру в Испании.

По данным Transfermarkt, стоимость Азмуна оценивается в 23 млн евро, а нынешнее соглашение с «Зенитом» действует до лета 2022 г.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун принял участие в 15 матчах, в которых забил 11 мячей, отдал 2 результативные передачи.