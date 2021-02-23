Канберра, , 16:34 — REGNUM Американская компания Facebook вновь разрешит пользователям Австралии делиться новостями, пишет 23 февраля BBC.

Представители Facebook сообщили, что данное решение было принято после того, как власти Австралии согласились видоизменить законопроект о СМИ.

Напомним, что утром 18 февраля пользователи Facebook на территории Австралии обнаружили, что они больше не могут просматривать опубликованные в СМИ новости в рамках социальной сети Facebook, а также делиться ими на своих страницах.

Такой шаг был предпринят американской компанией в связи с тем, что в Австралии планируют обязать интернет-гигантов оплачивать все новости, которые будут заимствованы у местных СМИ. Однако после прецедента с интернет-гигантом, в Сенате Австралии пошли на уступки и внесли изменения в законопроект.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, уже пообещал, что профили австралийских СМИ разблокируют в ближайшее время.

Как ранее писало ИА REGNUM, 17 февраля, как ответ на слухи о принятии австралийского законопроекта о СМИ, Google обязался выплачивать проценты нескольким новостным компаниям, в том числе медиаимперии News Corporation.