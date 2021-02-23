Канберра, 23 февраля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Американская компания Facebook вновь разрешит пользователям Австралии делиться новостями, пишет 23 февраля BBC.

(сс) downloadsource.fr Facebook

Представители Facebook сообщили, что данное решение было принято после того, как власти Австралии согласились видоизменить законопроект о СМИ.

Напомним, что утром 18 февраля пользователи Facebook на территории Австралии обнаружили, что они больше не могут просматривать опубликованные в СМИ новости в рамках социальной сети Facebook, а также делиться ими на своих страницах.

Такой шаг был предпринят американской компанией в связи с тем, что в Австралии планируют обязать интернет-гигантов оплачивать все новости, которые будут заимствованы у местных СМИ. Однако после прецедента с интернет-гигантом в Сенате Австралии пошли на уступки и внесли изменения в законопроект.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, уже пообещал, что профили австралийских СМИ разблокируют в ближайшее время.

Как ранее писало ИА REGNUM, 17 февраля как ответ на слухи о принятии австралийского законопроекта о СМИ Google обязался выплачивать проценты нескольким новостным компаниям, в том числе медиаимперии News Corporation.