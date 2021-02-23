Москва, , 16:17 — REGNUM Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом во вторник, 23 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеовести» сообщил, что столица РФ с 21 по 23 февраля будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесет сильный мороз и снегопад.