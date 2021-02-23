Анкара, , 16:00 — REGNUM Масштабные реформы в сфере образования в Турции реализованы за последние 20 лет. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 326 образовательных объектов в провинции Анкара.

По его словам, Турция вышли из разряда стран, оглядывающихся на успехи других государств в образовательной сфере. Эрдоган считает, что на систему образования Турции сегодня уже равняются другие.

По словам главы государства, система дистанционного образования в Турции выдержала экзамен пандемией, а за последние годы в стране учащимся были розданы 2 млн планшетов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конгрессе представительства правящей Партии справедливости и развития в провинции Измир, заявил, что Турция добилась значительных успехов в экономической сфере за последние годы.

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