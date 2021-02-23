Страсбург, Франция, , 15:07 — REGNUM Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против Российской Федерации. Информация об этом опубликована сегодня, 23 февраля, на сайте страсбургского суда.

Украина обвиняет Россию в «политических убийствах оппонентов», но каких-либо конкретных обвинений в сообщении нет.

Известно лишь, что иск был подан 19 февраля и зарегистрирован под номером 10 691/21. В иске утверждается, что убийства якобы «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Далее утверждается, что Россия якобы осуществляет убийства предполагаемых оппонентов российского государства, как на территории РФ, так и на территории других государств, включая страны — члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта.

Также Россия обвиняется в том, что эти «политические убийства» никак не расследуются, а «факты намеренно скрываются».

В итоге, Украина обвиняет Россию в нарушении статьи Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»).

Это будет уже девятый иск Украины против России в ЕСПЧ. После 2014 года пришедшие на Украине к власти бандеровцы и их приспешники выбрали такику максимально возможного давления на Россию через любые доступные Киеву международные площадки. Обычно эти попытки не дают Киеву никаких результатов.