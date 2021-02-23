Москва, , 14:16 — REGNUM Украина и Польша не оставляют попыток сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Так депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала опубликованную ранее совместную статью министров иностранных дел этих стран, в которой ставку делают на США: они призывают президента Джо Байдена не дать завершить строительство газопровода.

Депутат подчеркнула, что Киев и Варшава снова апеллируют к «европейскому единству», обвиняя Москву и Берлин в том, что те его якобы «подрывают». Однако на самом деле раскол и смуту вносят прежде всего Польша с Украиной, поскольку «Северный поток — 2» — это не какой-то сепаратный российско-немецкий «сговор». Строительством занимается международная коалиция, куда вместе с немецкими и российскими компаниями входят фирмы из Австрии, Франции, Нидерландов и других европейских стран.

«Варшавские политики почему-то считают, что «европейское единство» обязано основываться исключительно на польской точке зрения. В итоге Польша, которая сама живет на дотациях Евросоюза, пытается мешать и срывать реализовывать выгодные для ЕС экономические проекты, если в них задействована Россия.

Но из-за своей политической русофобии Варшава остается в Европе в одиночестве, ее поддерживают лишь такие же русофобские прибалтийские республики. Поэтому Польша, которая не может привлечь на свою сторону европейцев, делает ставку на американцев», — полагает Панина.

Однако, продолжила российский политик, во-первых, в Евросоюзе уже давали понять, что стратегические направления энергетической политики они будут определять сами и не приемлют давления США. Во-вторых, пример с штатом Техас, энергосистема которого изолирована от всей Америки, показывает, насколько опасно при наступлении холодов не иметь альтернативных зеленой энергетике источников энергии.

«А в подобной ситуации Европа может оказаться в том случае, когда и «Северный поток — 2» не будет построен, и рухнет украинская ГТС, которая находится в крайне низком техническом состоянии и требует миллиарды долларов вложений на модернизацию.

Поэтому попытки Польши и Украины нанести удар по «Северному потоку — 2» выглядят как действия «иностранных агентов» против интересов Европы. По-хорошему, ЕС должен был бы наложить санкции на Варшаву и Киев за такое вредительство», — считает Елена Панина.

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