Борисполь, Украина, 23 февраля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Турецких авиалиний, на борту которого находится первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенная Serum Institute India, сообщает 23 февраля издание «Суспильнэ».

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Первая партия вакцины составляет 500 тысяч доз.

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Напомним, ранее стало известно, что на Украине 22 февраля по ускоренной процедуре зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield).