Донецк, , 13:04 — REGNUM В результате обстрела вооруженными силами Украины населенного пункта Старомихайловка в ДНР были повреждены два жилых дома, сообщает 23 февраля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

Были повреждены кровля, дымоход дома, а также кровля флигеля по адресу улица Артема, 12. По адресу улица Комарова, 57 были повреждены два окна, стена и кровля.

На данный момент информация о жертвах не поступала. На место выдвинулась оперативно-наблюдательная группа представительства Республики в СЦКК.

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