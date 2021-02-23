Москва, 23 февраля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Проект постановления правительства РФ, согласно которому вносятся изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом чего досрочно назначается страховая пенсия по старости, разработало российское Министерство труда. Об этом 23 февраля сообщает «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Уточняется, что данные изменения затронут работников, для которых необходимо проходить курсы повышения квалификации постоянно.

Также указывается, что в общий трудовой стаже предлагается включить периоды обучения, в течение которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели ведут отчисление за работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

При этом в настоящее время такие периоды обучения не входят в общий стаж, который нужен для выхода на пенсию досрочно. Кроме того, отмечается, что данные изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и представителей других профессий, которые имею право на досрочный выход на пенсию.

Отметим, 19 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.