Тамбов, 23 февраля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Тамбове сегодня, 23 февраля, губернатор Тамбовской области Александр Никитин присоединился к всероссийской акции «Защитим память героев». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru В Тамбове

Следите за развитием событий в трансляции: «День защитника Отечества в России — все новости»

В рамках памятных мероприятий глава региона возложил цветы к мемориальному триптиху «Стена памяти», поддержав акцию «Защитим память героев». Данный триптих представляет собой художественное панно в честь героев «Бессмертного полка» и состоит из 17 тыс. миниатюрных фотографий. На каждой из них — образы земляков Тамбовской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Всего в регионе в знак памяти о воинах-земляках и тружениках тыла в рамках акции «Защитим память героев» жители возложили цветы к более чем 100 мемориалам во всех муниципальных образованиях.

Напомним, проект инициировали добровольцы вместе с партией «Единая Россия». Присоединиться к ней может каждый: для этого в День защитника Отечества нужно прийти с цветами к мемориалам и воинским захоронениям и почтить память героев Великой Отечественной войны.