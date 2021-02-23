Париж, , 12:33 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен попытаться заполучить в свой состав испанского защитник лондонской команды «Арсенал» Эктора Бельерина. Об этом 23 февраля сообщает CBS Sports.

По информации источника, 25-летний футболист летом хочет перейти в состав другой команды, и «ПСЖ» и еще ряд европейских клубов хотят в этом случае попробовать заключить с ним контракт во время летнего трансферного окна.

Отметим, в нынешнем сезоне Эктор Бельерин сыграл за «Арсенал» в 22 матчах и отметился в них одним голом и двумя голевыми пасами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.