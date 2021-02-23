Сеул, 23 февраля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Глобальный спрос на автомобили с электрическими двигателями в 2021 году вырастет на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил президент Hyundai Motor Чжэ-хун Чан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Frank Hebbert Электромобиль на подзарядке

Президент южнокорейской компании сделал это заявление в ходе презентации нового электрического кроссовера Ioniq 5. Он отметил, что выпуск этой модели поможет Hyundai достичь доли в 10% на глобальном рынке автомобилей к 2025 году.

Чжэ-хун Чан добавил, что в 2021 году в Hyundai рассчитывают продать около 100 тысяч электромобилей. Он подчеркнул, что к 2025 году руководство компании рассчитывает выйти на третье место среди мировых производителей электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Hyundai представила новую платформу Electric-Global Modular Platform для своих будущих электромобилей.