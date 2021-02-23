Москва, 23 февраля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Синоптики предупреждают, что температура воздуха утром 23 февраля может местами в Московской области опускаться до — 35 градусов Цельсия, а в Москве — до — 30 градусов Цельсия.

До вечера 24 февраля действует предупреждение о гололедице.

Напомним, что на европейской части России сейчас господствует арктический антициклон, принесший сильные морозы. Через несколько дней его влияние может ослабнуть под напором относительно теплого воздуха с Атлантики.