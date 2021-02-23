Вашингтон, 23 февраля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США оценили эффективность американских санкций против российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в Белом доме считают, что нынешняя стратегия санкций против «Северного потока — 2» работает хорошо и в целом принимаемые против проекта меры работают. Также Прайс отметил, что и администрация Байдена, и администрация бывшего президента США Дональда Трампа придерживаются схожего подхода по данной проблеме.

Ранее Прайс прямо говорил, что США не нравится газопровод «Северный поток — 2» чисто из геополитических соображений. Если газопровод будет завершен, то Россия получит рычаги влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.