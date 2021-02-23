Донецк, 23 февраля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Украины (ноябрь 2011 г. — февраль 2014 г.) Виталий Захарченко заявил о готовности стать президентом объединенного Донбасса. Об этом он сообщил в программе «Антонимы с Антоном Красовским» на канале RT.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Захарченко

«Вы готовы стать президентом объединенного Донбасса?» — задал ему вопрос журналист.

«Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — ответил Захарченко.

Политик также утвердительно ответил на вопрос о готовности к открытым выборам.

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Напомним, на Украине Виталий Захарченко с 2019 года был заочно арестован по подозрению в отмывании 10 млрд гривен. В 2015 году бывший украинский министр стал юридическим консультантом в госкорпорации «Ростехнологии».

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